Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés, En ligne, Lille

Informations pratiques

Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés Mardi 22 septembre, 12h30 En ligne Nord

Webinaire gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00

Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés

On entend beaucoup la nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Comment faire pour intégrer encore plus le changement climatique à ces projets de travaux ?

Mardi 22 septembre 2026 – 12h30-13h

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gcuWWyL8Lj

Animé par : Urbanis

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Webinaire

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