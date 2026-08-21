Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés, En ligne, Lille
mardi 22 septembre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés Mardi 22 septembre, 12h30 En ligne Nord
Webinaire gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00
Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés
On entend beaucoup la nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Comment faire pour intégrer encore plus le changement climatique à ces projets de travaux ?
Mardi 22 septembre 2026 – 12h30-13h
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gcuWWyL8Lj
Animé par : Urbanis
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Webinaire
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