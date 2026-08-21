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Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés, En ligne, Lille

mardi 22 septembre 2026 · En ligne · Lille

Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Webinaire gratuit, sur inscription

Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés Mardi 22 septembre, 12h30 En ligne Nord

Webinaire gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T12:30:00+02:00 – 2026-09-22T13:00:00+02:00

Atténuation et adaptation au changement climatique pour les copropriétés
On entend beaucoup la nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique des bâtiments. Comment faire pour intégrer encore plus le changement climatique à ces projets de travaux ?
Mardi 22 septembre 2026 – 12h30-13h
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gcuWWyL8Lj
Animé par : Urbanis

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Webinaire

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