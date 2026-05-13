AU BAGNE ! KANAKY 1873 La Paillette Rennes Dimanche 7 juin, 14h00, 18h30 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

1873. La Virginie vogue vers la Nouvelle-Calédonie. À son bord, 200 communard·e·s sont déporté·e·s, dont Louise Michel.

1873. La Virginie vogue vers la Nouvelle-Calédonie. À son bord, 200 communard·e·s sont déporté·e·s, dont Louise Michel. Durant sept ans de bagne, et malgré des conditions difficiles, elle n’aura de cesse de s’extasier sur la nature qui l’entoure et sur la culture kanak. À partir d’archives et de réflexions collectives, le spectacle retrace ce parcours singulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T19:45:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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