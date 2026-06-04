Trégastel

Au bord des Mondes

Tourony et île Renote Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Balade Spectacle.

Histoires poétiques, danses et autres surprises performatives.

Un trio vous convie à une expérience insolite

Yann Quéré, Kostia Cerda et Céline Robineau

Au Bord des Mondes est une balade spectacle immersive en espace naturel.

Une invitation à se rencontrer, à découvrir des lieux, des atmosphères et à s’y déposer ensemble.

Un conteur et deux danseurs vous convie à une expérience collective, celle de contempler et d’habiter l’instant présent.

Au travers de mouvements dansés, de lectures poétiques, de chants et de quelques acrobaties, leurs corps-paysages étirent le temps pour ouvrir de nouveaux horizons de sensations.

Modelés par l’environnement et inspirés par les éléments, ils racontent leurs rapports à l’animalité, les frontières entre êtres vivants, la patience…

Voyageurs au travers des mondes, la balade vous invite à des effleurements de peaux, des sons joyeux, des marches curieuses et des danses bestiales.

Au Bord des Mondes est un spectacle en équilibre, sur le fil du vivant. .

Tourony et île Renote Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18

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English :

L’événement Au bord des Mondes Trégastel a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose