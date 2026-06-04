Au bord des Mondes Trégastel
Au bord des Mondes Trégastel mardi 28 juillet 2026.
Trégastel
Au bord des Mondes
Tourony et île Renote Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Balade Spectacle.
Histoires poétiques, danses et autres surprises performatives.
Un trio vous convie à une expérience insolite
Yann Quéré, Kostia Cerda et Céline Robineau
Au Bord des Mondes est une balade spectacle immersive en espace naturel.
Une invitation à se rencontrer, à découvrir des lieux, des atmosphères et à s’y déposer ensemble.
Un conteur et deux danseurs vous convie à une expérience collective, celle de contempler et d’habiter l’instant présent.
Au travers de mouvements dansés, de lectures poétiques, de chants et de quelques acrobaties, leurs corps-paysages étirent le temps pour ouvrir de nouveaux horizons de sensations.
Modelés par l’environnement et inspirés par les éléments, ils racontent leurs rapports à l’animalité, les frontières entre êtres vivants, la patience…
Voyageurs au travers des mondes, la balade vous invite à des effleurements de peaux, des sons joyeux, des marches curieuses et des danses bestiales.
Au Bord des Mondes est un spectacle en équilibre, sur le fil du vivant. .
Tourony et île Renote Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18
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English :
L’événement Au bord des Mondes Trégastel a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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