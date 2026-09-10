« Au chevalet, à la plume et aux fourneaux : les femmes agissantes du VIème », Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème, Lyon

Informations pratiques

« Au chevalet, à la plume et aux fourneaux : les femmes agissantes du VIème » Vendredi 18 septembre, 14h00 Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème Rhône

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – règlement sur place, espèces ou chèque, avant le départ du parcours – pas de paiement en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Le VIème arrondissement de Lyon véhicule une image de quartier d’oisifs nantis où les femmes auraient été encore plus qu’ailleurs astreintes à un rôle passif les éloignant de toutes fonctions professionnelles. Mais lors de ce parcours commenté, des dames du VIème nous révéleront que leur quotidien fut tout autre. Nous découvrirons au fil des rues une sculptrice dont les œuvres sont aujourd’hui toujours visibles à l’entrée d’un bâtiment bien connu des lyonnais, la première directrice d’un lycée français, la dirigeante d’une entreprise qui a toujours pignon sur rue, une parachutiste professionnelle, des Mères lyonnaises et bien d’autres femmes remarquables parce que agissantes.

Départ du parcours à 14h place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond

Ce parcours s’adresse en particulier aux collégiens et aux lycéens à partir de 13 ans mais les adultes peuvent aussi participer.

La réservation est possible car elle garantit votre participation mais elle n’est pas obligatoire.

Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème Place du Maréchal Lyautey 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcoursdhistoire.com »}]

Le VIème arrondissement de Lyon véhicule une image de quartier d’oisifs nantis où les femmes auraient été encore plus qu’ailleurs astreintes à un rôle passif les éloignant de toutes fonctions Mais de…

©Chantal Jane Buisson