Au coeur de la Ruche, TCalpp, Saint-Yrieix-la-Perche

Au coeur de la Ruche 7 et 10 octobre TCalpp Haute-Vienne

Sur inscription, Prix libre,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Au départ, en famille, il s’agira de percer les secrets de la ruche mystérieuse ! Grâce au jeu intergénérationnel T.Calpp-Asso, vous allez découvrir les secrets de la vie des abeilles : comment elles construisent les rayons, ce qu’est un essaimage et pleins d’autres choses….

Ensuite, du concrêt ! Une immersion au plus prés des abeilles, au coeur de la ruche, en tenue d’apiculteur, vous observerez les différents rayons (miel, couvain, pollen, nectar), les différentes castes (ouvrières, reine….), les odeurs, les bruits…

Enfin, attendu de tous, la dégustation des miels du pays arédien et autres produits de la ruche

TCalpp 91 route de Montluc 87500 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 19 26 56 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.tcalpp@gmail.com »}]

En Famille, Découvrez les secrets de la ruche ! Explorez : un jeu ludique pour tout comprendre. Immergez-vous : en tenue, au cœur des rayons et des abeilles. Savourez : dégustation des miels locaux. Abeilles Apiculture

T.Calpp-Asso