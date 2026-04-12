Au cœur des sapeurs-pompiers : histoire, collections et édition exclusive, Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique, Nantes
Au cœur des sapeurs-pompiers : histoire, collections et édition exclusive, Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique, Nantes samedi 23 mai 2026.
Au cœur des sapeurs-pompiers : histoire, collections et édition exclusive Samedi 23 mai, 20h00 Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Venez découvrir l’histoire des sapeurs-pompiers et notre exposition temporaire sur les collections.
À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, en partenariat avec l’amicale l’ANCRE philatélique, ouverture d’un bureau de poste avec une série limitée consacrée aux sapeurs-pompiers, en vente sur place.
Musée des sapeurs-pompiers de Loire Atlantique 37 rue du maréchal joffre 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 52 94 00 71 http://musee-sapeurs-pompiers-44.org/ https://www.facebook.com/museesp.loireatlantique Musée sur l’histoire des sapeurs pompiers, spécialisée dans l’uniformologie avec la collection la plus complète de France. Ligne de bus C1, proche de la place Foch.
Venez découvrir l’histoire des sapeurs-pompiers et notre exposition temporaire sur les collections.
©pascal lucas
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