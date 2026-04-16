AU CŒUR DU LARZAC ROQUEFORT, VILLAGE TEMPLIER ET LAC DU SALAGOU AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier

Montpellier

AU CŒUR DU LARZAC ROQUEFORT, VILLAGE TEMPLIER ET LAC DU SALAGOU AVEC TERRA IMMERS’

2 Rue Pitot Montpellier Hérault

Tarif : 115 – 115 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-21 2026-06-09 2026-07-04

Embarquez pour une journée en immersion totale sur le plateau du Larzac et ses paysages de steppe, façonnés par le pastoralisme et les nombreux chaos rocheux.

Embarquez pour une journée en immersion totale sur le plateau du Larzac et ses paysages de steppe, façonnés par le pastoralisme et les nombreux chaos rocheux.

On y découvrira les savoir-faire des bergers, fromagers et maîtres-affineurs, tous passionnés et engagés collectivement dans la préservation d’un savoir-faire unique pour la fabrication du Roquefort, le roi des fromages.

Avant cela, nous découvrirons le lac du Salagou, le lac rouge aux allures de Colorado, puis nous irons manger dans l’un des plus beaux villages de France, dans une atmosphère authentique.

Nous vous proposons un départ de Montpellier, dans un minibus confortable et climatisé, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

Au programme

• 9h Départ de Montpellier

• 10h-11h30 Découverte et balade au lac du Salagou

• 12h-14h30 Repas de spécialités locales et balade à la Couvertoirade

• 15h30-16h30 Visite des caves de Roquefort et dégustation

• 17h-18h Découverte d’une ferme de brebis, rencontre avec les éleveurs et les animaux, observation de la traite

• 19/19h30 Arrivée à Montpellier

INFORMATION

Tarif adulte 115€ Tarif enfant 99€ (6-10 ans)

Nombre minimum de participants 4 personnes, en cas d’un nombre insuffisant de participants l’excursion sera annulée, vous serez prévenu par Terra Immers’ 24h avant.

Départ de Montpellier à 10h et retour à 18h.

Lieu de rdv 2 rue Pitot, 34000 MONTPELLIER .

2 Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Embark on a day of total immersion on the Larzac plateau and its steppe landscapes, shaped by pastoral farming and numerous rocky chaotic formations.

L’événement AU CŒUR DU LARZAC ROQUEFORT, VILLAGE TEMPLIER ET LAC DU SALAGOU AVEC TERRA IMMERS’ Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER