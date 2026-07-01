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Au cœur du patrimoine naturel, Jardin horticole, Saint-Quentin

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin horticole · Saint-Quentin

Au cœur du patrimoine naturel, Jardin horticole, Saint-Quentin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin horticole
Adresse
Boulevard Roosevelt, 02100, Saint-Quentin
Ville
02100 Saint-Quentin
Département
Aisne

Au cœur du patrimoine naturel Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin horticole Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Seul, en famille ou entre amis, découvrez le patrimoine naturel de la Ville à travers les Champs-Elysées et le Jardin horticole Elie Delval.

Jardin horticole Boulevard Roosevelt, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Seul, en famille ou entre amis, découvrez le patrimoine naturel de la Ville à travers les Champs-Elysées et le Jardin horticole Elie Delval.

©Ville de Saint-Quentin

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