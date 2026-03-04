Au Cœur du Scamandre : Découverte des taureaux, brebis et du riz, Les Délices du Scamandre, Saint-Gilles

Au Cœur du Scamandre : Découverte des taureaux, brebis et du riz 5 – 7 juin Les Délices du Scamandre Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Famille Riboulet Olivier

Nous sommes une famille de paysans français depuis plusieurs générations, situés en Petite Camargue gardoise.

Nous avons repris la suite de nos parents en 1998.

Notre propriété se trouve, pour la partie Camargue, tout près du Petit Rhône et en bordure de l’étang du Scamandre (un ancien bras mort du Rhône), un site d’exception classé Natura 2000. Un havre de paix où la nature a été préservée par notre famille depuis des décennies.

Le reste de l’exploitation se situe en Cévennes, sur un site merveilleux également classé Natura 2000.

Depuis deux générations, nous sommes éleveurs de taureaux* en Petite Camargue gardoise, en agriculture biologique, et producteurs de riz en IGP Riz de Camargue*, ainsi qu’en HVE.

Nos productions sont : riz*, pois chiches, lentilles, blé tendre, orge, avoine, trèfle, féverole, foin, luzerne…

Nous transformons essentiellement nos produits selon les recettes identiques ou revisitées de mon arrière-grand-mère Suzanne. Ainsi, vous retrouvez nos terrines à l’ancienne, farines fermières, plats préparés, terrines revisitées, charcuteries, jambon de taureau fumé… mais aussi viande de taureau et d’agneau.

Nous sommes en autoconsommation pour l’alimentation du troupeau : nous produisons nos foins, luzernes, céréales et protéagineux que nous réduisons en farinette et que nous leur apportons tous les jours, en complément de l’herbe naturelle des pâturages où elles sont libres de gambader où elles veulent.

Il faut savoir que nos « taureaux » ont besoin, pour leur bien-être, de parcourir naturellement 8 à 10 km par jour sur de vastes territoires. Les clos doivent être suffisamment grands pour éviter la promiscuité et donc les bagarres mortelles. Ce sont des animaux sauvages, comme au temps de la préhistoire.

Nous gardons le troupeau toute l’année en extérieur, en Camargue et en Cévennes, sur les communes de Saint-Gilles et Vauvert (pour la partie Camargue), ainsi que La Cadière (Gard) et Montoulieu (Hérault) pour la partie Cévennes.

Nous avons choisi de « transhumer » en Cévennes avec le troupeau afin de les mettre à l’abri des inondations du Rhône l’hiver. Certes, l’hiver en Cévennes est plus froid qu’en Camargue, mais au moins les vaches et leurs veaux sont au sec, car les hivers y sont moins humides et moins venteux qu’en Camargue.

Malgré les contraintes de transport, de travail et financières, nous continuons à le faire pour le bien-être et la survie de nos animaux.

Nous sommes en vente directe depuis deux générations, sur l’exploitation, en livraison et en expédition devant votre porte toute l’année, partout en France et au-delà.

Nous proposons : viande de taureau*, agneau, charcuterie de taureau (saucisson, chorizo doux, jambon de taureau, viande séchée, lomo de taureau), terrines de taureau, gardiane, plats préparés, tartinades, farines, riz, lentilles, pois chiches, orge perlé, riz au lait, crèmes…

Vous êtes en vacances ou en déplacement professionnel près de chez nous ? Vous habitez ou travaillez dans notre belle région ?

Venez découvrir l’exploitation et en profiter pour récupérer directement vos commandes sur place, en Camargue.

Nous vous proposons également la visite de l’élevage tous les matins sur réservation, pour petits ou grands groupes, mais aussi des journées de découverte, repas entre amis, CE, communions, réunions de famille, avec visites, apéritif, repas, balades…

Vous êtes camping-cariste, autonome, adhérent ou non à France Passion ?

Nous avons des emplacements gratuits à votre disposition. En téléphonant avant de venir, ce sera avec le plus grand plaisir que nous vous recevrons chez nous pour la découverte de notre territoire et de notre culture du taureau.

J’espère vous rencontrer très bientôt.

Anne-Marie, Olivier et Fanny

* IGP Riz de Camargue : Indication géographique protégée. Notre appellation a été reconnue par l’Europe depuis 2000. La culture du riz en Camargue remonte au Moyen Âge, mais elle s’est développée telle que nous la connaissons aujourd’hui depuis l’après-guerre et le plan Marshall.

Le Riz de Camargue est recommandé pour la santé : il présente un taux intéressant de magnésium et de calcium, dû aux différences de température entre le jour et la nuit en Camargue.

La variété que nous produisons est le « Manobi » : une variété 100 % camarguaise. C’est un riz qui a un vrai goût de riz, très digeste même en complet car sa peau est très fine.

Et « cerise sur le gâteau » : c’est un riz avec lequel on peut tout faire en cuisine; sucré, salé, chaud, froid, risotto, paella, pilaf, salade, accompagnement… Bref, le riz idéal, français, fermier et bio.

* Taureau : En Camargue, le terme désigne aussi bien les mâles que les génisses et les femelles. Pour faire simple, ce sont tous les bovins sauvages noirs avec des cornes !

La boutique Les Délices du Scamandre vous accueille toute l’année 7/7j.

Tel: 06 61 72 19 31

Nous sommes géolocalisés sur Google Maps :

ou

Tour des Cigognes Bramasset

Pensez à vos glacières pour la chaîne du froid et vos paniers, c’est plus écologique pour notre magnifique mère : la Terre.

http://Lesdelicesduscamandre.fr : réservation, itinéraire, découverte, commande, renseignements

à Bientôt

