JNAgri Journées Nationales de l’Agriculture, Les délices du Scamandre, Saint-Gilles (30), Saint-Gilles
JNAgri Journées Nationales de l’Agriculture, Les délices du Scamandre, Saint-Gilles (30), Saint-Gilles vendredi 5 juin 2026.
JNAgri Journées Nationales de l’Agriculture 5 – 7 juin Les délices du Scamandre, Saint-Gilles (30) Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ?
À l’occasion des Journées Nationales de l’Agriculture 2026 sur le thème « L’agriculture demain : quel avenir dans nos assiettes ? », nous avons interrogé divers acteurs afin de mieux comprendre les grandes transformations qui façonneront l’agriculture et notre alimentation dans les années à venir !
Cap sur l’avenir avec les Journées Nationales de l’Agriculture 2026
Les 5, 6 et 7 juin 2026 se tiendra, sur l’ensemble du territoire, la 6e édition des Journées Nationales de l’Agriculture. Après avoir réuni plus de 220 000 visiteurs lors de l’édition 2025, avec près de 2 000 événements organisés partout en France métropolitaine et des Outre-mer, les JNAgri 2026 se placent sous le signe de la projection collective : « L’agriculture demain, quel avenir dans nos assiettes ? ».
Innovations, transitions agroécologiques, enjeux climatiques, sécurité alimentaire, santé, métiers et formations… L’objectif est de donner à tous les clés pour comprendre les défis qui attendent le secteur mais aussi d’aider les consommateurs et consommatrices à prendre conscience de l’influence de leurs choix sur l’avenir de l’agriculture.
EN SAVOIR PLUS SUR journeesagriculture.fr/
Tous les évènements partout en France sur ce lien
Exemple : Les délices du Scamandre
https://openagenda.com/fr/jna2026/events/taureau-brebis-riz-du-scamandre
Les délices du Scamandre, Saint-Gilles (30) 11951 route des Iscles, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie [{« link »: « https://journeesagriculture.fr/ »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jna2026 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jna2026/events/taureau-brebis-riz-du-scamandre »}]
6ième édition de la JNAgri : quel avenir dans nos assiettes ?
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