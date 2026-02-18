Concours de pêche Saint-Gilles
Concours de pêche Saint-Gilles jeudi 14 mai 2026.
Concours de pêche
Saint-Gilles Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Concours de pêche annuel.
Le comité des fêtes vous invite à son concours de pêche adultes et concours spécial enfants. L’après-midi aura lieu un concours à l’américaine. Possibilité de restauration sur place (omelette au jambon/buvette). .
Saint-Gilles 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 51 28 comitedesfetes.saintgilles36@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Annual fishing competition.
L’événement Concours de pêche Saint-Gilles a été mis à jour le 2026-02-18 par Destination Brenne