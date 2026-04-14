Au cœur du vivant Yoga et dessin Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

Au cœur du vivant Yoga et dessin

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un atelier en pleine nature où le yoga et le dessin se rencontrent. Se mouvoir, respirer, tracer, 3 gestes simples pour se reconnecter au moment présent.

Entre mouvements conscients et temps de croquis, l’expérience tisse un dialogue entre intérieur et extérieur, entre l’individu et l’environnement.

Animé par Yoga Mayucha.

Tout public (à partir de 12 ans). .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Au cœur du vivant Yoga et dessin

L’événement Au cœur du vivant Yoga et dessin Anglet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Anglet