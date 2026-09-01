Au coeur d’un instant d’imaginaire Bagnoles de l’Orne Normandie
samedi 12 septembre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Au coeur d’un instant d’imaginaire
37 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-11-21 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-10-31 2026-11-21
Un lieu intime, peuplé d’objets chinés, de palettes et de pinceaux, animé par l’enthousiasme de quatre enfants pour l’œuvre de leur mère voici le point de départ de votre voyage dans l’univers mystérieux et sensuel de Louise Barbu. Artiste contemporaine, audacieuse et poétique, son œuvre témoigne de sa connexion avec le monde organique et végétal qu’elle traduit par une technique exceptionnelle, au service de sa passion pour les formes et les textures, en résonance avec ses poèmes. Théophile Barbu, son fils, vous guide à travers cette visite, partageant des anecdotes, parfois amusantes, comme celle des poèmes écrits sur des boîtes de chocolat vides ..
Durée environ 1h30
Maximum 6 personnes inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille
Rendez-vous sur place 37 avenue Robert Cousin .
37 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72 tourisme@signebocage.fr
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English : Au coeur d’un instant d’imaginaire
L’événement Au coeur d’un instant d’imaginaire Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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