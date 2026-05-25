Bagnoles de l’Orne Normandie

Septembre Turquoise

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:30:00

fin : 2026-09-11 17:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

4ème édition de Septembre Turquoise à Bagnoles de l’Orne

Les 11, 12 et 13 septembre 2026

Bagnoles-de-l’Orne

Chaque année, Septembre Turquoise mobilise associations, professionnels de santé et citoyens pour informer et sensibiliser aux cancers gynécologiques, encore trop méconnus.

À cette occasion, l’association Bagnoles Turquoise vous propose un week-end riche en rencontres, en bien-être et en solidarité.

Marches caritatives by Bagnoles Turquoise dimanche 13 septembre 2026

La marche caritative de Bagnoles Turquoise est un événement solidaire ouvert à tous, qui allie activité physique, convivialité et engagement pour une cause essentielle la sensibilisation et le soutien autour des cancers féminins.

Accessible à tous les publics, cette marche permet de se mobiliser ensemble, à son rythme, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Chaque participation contribue à soutenir les actions menées par l’association information, prévention, accompagnement des personnes touchées et financement d’initiatives locales.

Au-delà de l’aspect sportif, cette mobilisation collective est un moment de partage et de solidarité, qui permet de sensibiliser le plus grand nombre et de récolter des fonds pour faire avancer la cause. Les marches solidaires sont en effet reconnues pour leur capacité à rassembler, créer du lien social et soutenir concrètement des projets associatifs grâce aux dons collectés

Programme

Vendredi 11

14h30 conférence mesdames, prenez soin de votre santé !

animée par le Professeur Rouzier et membres de son équipe du Centre François Baclesse (Caen) au CAB entrée gratuite

Samedi 12

9h30 11h 14h 16h 4 séances de Yoga à la salle de danse du CAB réservation en ligne 10€ via le QRcode

20h30 concert caritatif d’ emma Maury au Casino Joa réservation 15€/ personne sur www.joa.fr/casinos/bagnoles-de-l-orne

dimanche 13

8h45 rdv à la gare

9h30 départ marches pour elles ! en présence du Professeur Rouzier et des membres de son équipe du Centre François Baclesse sur inscription ou rdv sur place 10€/personne

parcours 2,5 km 6 km ou 10 km

Dons bienvenus

Inscription sur https://bagnoles-turquoise.s2.yapla.com/fr/event-116646

Un moment convivial et solidaire avec un rafraichissement prévu à l’arrivée !

Parkings possibles à la gare, à l’office de Tourisme, à la piscine et à l’hippodrome. .

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 64 40 03 11 bagnolesturquoise@gmail.com

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English : Septembre Turquoise

L’événement Septembre Turquoise Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne