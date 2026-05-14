Concert Strange o’clock Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert Strange o’clock

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 26 juillet Strange o’clock

Strange o’clock concert d’african blues

Il lui a donné de son blues, elle, de sa fibre africaine. Ainsi leurs racines se sont entremêlées au

point d’être aujourd’hui, indissociables.

A mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange o’clock fusionne et façonne ce que chacun d’entre eux porte en lui. Une fusion de différentes cultures; une sensibilité à fleur de peau, une énergie et une envie folle de déplacer les montagnes de notre monde en tourmente. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par une calebasse à pulse minimale, s’entremêlent de mélodieuses bribes de notes mandingue et touareg. En anglais, français et dioula, elle y pose sa voix avec passion et conviction. C’est ainsi qu’ ils portent leur rage de vivre, l’espoir et le besoin intarissable de Liberté.

Alliage de blues, rock, musiques mandingue et touareg; Strange o’clock vous plonge dans un

univers empli de charme et d’énergie. Un voyage aux notes sans frontières, qui ressource et unifie.

Cély: chant, calebasse, tambourin

Christophe Balasakis: guitares, loops .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert Strange o’clock

L’événement Concert Strange o’clock Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne