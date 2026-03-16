Relooking de meubles par le hameau de Carole Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie

Relooking de meubles par le hameau de Carole

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Exposition de 11h à 18h à l’ancienne gare où vous pouvez acheter ou assister à des ateliers.

L’entrée est gratuite.

Seuls les ateliers participatifs sont payants et sur inscription à carole.fleury92@gmail.com

Une contribution de 35€ par personne et par atelier pour la fourniture du matériel et enseignement. Paiement par chèque à l’inscription. Vous pouvez emmener vos petits meubles, tables ou cadres pour pratiquer vous-mêmes et/ou bénéficier des conseils. .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 carole.fleury92@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Relooking de meubles par le hameau de Carole

L’événement Relooking de meubles par le hameau de Carole Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne