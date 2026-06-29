Exposition l’âme tannée Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition l’âme tannée Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 20 juillet 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition l’âme tannée
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Exposition dans le local de l’ancienne gare, Place des Halles
L’entrée est gratuite.
Création de maroquinerie artisanale
Cuir au tannage végétal .
Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72
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English : Exposition l’âme tannée
L’événement Exposition l’âme tannée Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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