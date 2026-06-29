Exposition l’âme tannée Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie lundi 20 juillet 2026.

Bagnoles de l’Orne Normandie

Exposition l’âme tannée

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-26 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Exposition dans le local de l’ancienne gare, Place des Halles

L’entrée est gratuite.

Création de maroquinerie artisanale

Cuir au tannage végétal .

Place des Halles La Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 72 72

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English : Exposition l’âme tannée

L’événement Exposition l’âme tannée Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne