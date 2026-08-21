Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème choisi pour cette édition est « Patrimoine en danger », le département Société vous propose la projection du film documentaire :
Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí
Film de Céline Formentin et Antonio Perez Molero, 2018, 56 min.
Le 8 août 1970 à Cadaqués, Marc et Thérèse Lacroix, un couple de photographes, fêtent leur anniversaire de mariage. Une rencontre transforme leur vie à jamais, celle avec le peintre Salvator Dalí.
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème choisi pour cette édition est « Patrimoine en danger », le département Société vous propose la projection du film documentaire :
© Inicia Films
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