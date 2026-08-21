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Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí Samedi 19 septembre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème choisi pour cette édition est « Patrimoine en danger », le département Société vous propose la projection du film documentaire :
Au-delà de l’objectif : Lacroix, Dalí
Film de Céline Formentin et Antonio Perez Molero, 2018, 56 min.
Le 8 août 1970 à Cadaqués, Marc et Thérèse Lacroix, un couple de photographes, fêtent leur anniversaire de mariage. Une rencontre transforme leur vie à jamais, celle avec le peintre Salvator Dalí.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 MARSEILLE Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491559000 https://www.bmvr.marseille.fr https://www.facebook.com/marseillebiblio/;https://www.instagram.com/marseillebiblio/?hl=fr;https://twitter.com/marseillebiblio?lang=fr Tramway T2 et T3 arrêt Belsunce Alcazar. Métro M1 station Colbert, M2 station Noailles. Bus : 31, 32, 41, 49, 55, 60, 61, 70, 80, 81, 82, 82S, 83, 89, 97
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dont le thème choisi pour cette édition est « Patrimoine en danger », le département Société vous propose la projection du film documentaire :

© Inicia Films

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