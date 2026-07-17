Au-delà du document : la photographie comme expérience de savoir, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, Paris

Informations pratiques

Au-delà du document : la photographie comme expérience de savoir Mardi 10 novembre, 10h00 Faculté des Lettres, Sorbonne Université Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T10:00:00+01:00 – 2026-11-10T17:00:00+01:00

Cet événement propose deux journées d’études, qui se tiendront à Paris et à Madrid, consacrées à la photographie contemporaine comme outil de production de savoirs, au croisement de la recherche et de la création.

Organisées par la Casa de Velázquez avec le soutien du Centro Nacional de Fotografía et de deux universités partenaires, la Sorbonne Université-Laboratoire CRIMIC et l’Universidad Complutense de Madrid, elles réuniront photographes et chercheurs français et espagnols. L’objectif est d’interroger la place de l’image au-delà du document, comme espace de pensée et d’expérimentation.

Faculté des Lettres, Sorbonne Université 1, rue Victor Cousin 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France

Cet événement propose deux journées d’études, qui se tiendront à Paris et à Madrid, consacrées à la photographie contemporaine comme outil de production de savoirs, au croisement de la recherche et…

© Jesús Varilla