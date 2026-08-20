Au-delà du réel, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Au-delà du réel Vendredi 18 septembre, 20h00 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:42:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:42:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=682MV »}]

Rencontre – Edward Jessup, chercheur à l’Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d’en étudier les effets. Des fantasmes liés à son enfance l’entraînent dans une quête de son identité…