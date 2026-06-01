Au-delà du regard, Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone, Trento

Au-delà du regard 6 et 7 juin Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone Trento

L’entrée au Jardin est gratuite. Certaines activités payantes (voir description de l’événement). La seule activité à réservation obligatoire est la première du samedi, « Dans le bois, dans le corps » les autres ne nécessitent pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Samedi 6 juin 2026

10:00-12:30 « Dans la forêt, dans le corps « . Bain de forêt avec Valentina Polo. Activité payante. Inscription à : valentinapolo93@gmail.com

« . Bain de forêt avec Valentina Polo. Activité payante. Inscription à : valentinapolo93@gmail.com 10:00-18:00 « Teintures naturelles « . Tables thématiques pour découvrir la biodiversité du jardin, curiosités naturalistes et historiques des montagnes du mont Bondone. Colorer avec des feuilles, des fleurs et des fruits? Apprenez à utiliser les plantes pour teindre les fils et tissus de manière naturelle. Libre et gratuit

« . Tables thématiques pour découvrir la biodiversité du jardin, curiosités naturalistes et historiques des montagnes du mont Bondone. Colorer avec des feuilles, des fleurs et des fruits? Apprenez à utiliser les plantes pour teindre les fils et tissus de manière naturelle. Libre et gratuit 15:00-16:30 Visite guidée « Les yeux fermés« , consacré à la découverte de l’univers botanique sans la vue et quelques curiosités sur la perception sensorielle. Les participants seront à tour de rôle bendés et guidés à la découverte des trois grands parterres qui abritent respectivement des plantes sélectionnées pour leurs caractéristiques tactiles, gustatives et olfactives. Le parcours est également adapté aux groupes et aux participants aveugles ou malvoyants, offrant à tous la possibilité d’explorer différents modes de perception. Tarif : 2€

Dimanche 7 juin 2026

10:00-18:00 « Teintures naturelles « . Tables thématiques pour découvrir la biodiversité du jardin, curiosités naturalistes et historiques des montagnes du mont Bondone. Colorer avec des feuilles, des fleurs et des fruits? Apprenez à utiliser les plantes pour teindre les fils et tissus de manière naturelle. Libre et gratuit

« . Tables thématiques pour découvrir la biodiversité du jardin, curiosités naturalistes et historiques des montagnes du mont Bondone. Colorer avec des feuilles, des fleurs et des fruits? Apprenez à utiliser les plantes pour teindre les fils et tissus de manière naturelle. Libre et gratuit 11:00-12:30 et 15:00-16:30 visite guidée « Les yeux fermés « , consacré à la découverte de l’univers botanique sans la vue et quelques curiosités sur la perception sensorielle. Les participants seront à tour de rôle bendés et guidés à la découverte des trois grands parterres qui abritent respectivement des plantes sélectionnées pour leurs caractéristiques tactiles, gustatives et olfactives. Le parcours est également adapté aux groupes et aux participants aveugles ou malvoyants, offrant à tous la possibilité d’explorer différents modes de perception. Tarif : 2€

« , consacré à la découverte de l’univers botanique sans la vue et quelques curiosités sur la perception sensorielle. Les participants seront à tour de rôle bendés et guidés à la découverte des trois grands parterres qui abritent respectivement des plantes sélectionnées pour leurs caractéristiques tactiles, gustatives et olfactives. Le parcours est également adapté aux groupes et aux participants aveugles ou malvoyants, offrant à tous la possibilité d’explorer différents modes de perception. Tarif : 2€ 15:00-17:00 « Herbiers de lumière« , un atelier pour les familles avec des filles et des garçons dédié aux techniques de cyanophonie et antonophonie, décorant avec les empreintes des plantes le papier pour créer des herbiers très particuliers avec la lumière du soleil. Activité gratuite.

Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone Strada Viote Trento 38123 Bondone Trento Trentino-Alto Adige +39 0461 948050 https://www.instagram.com/giardinobotanicoviote/ [{« type »: « email », « value »: « valentinapolo93@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:valentinapolo93@gmail.com »}]

Samedi 6 juin 2026

©De Stefano Matteo