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Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire

Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire

Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Rue de la Gare

Ville : 50890 Condé-sur-Vire

Département : Manche

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Condé-sur-Vire

Au fil de la Vire Résidence artistique

Rue de la Gare Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

La compagnie Bonne Chance vous invite à une nouvelle étape de son projet collaboratif, le 8 mai prochain à Condé-sur-Vire (jardins de la gare).

Au programme
– Balade en vélorail jusqu’au parc de Sainte-Suzanne,
– Musique en plein air,
– Buvette conviviale.

Gratuit (sur inscription) En cas de pluie, repli à la cantine de l’école.   .

Rue de la Gare Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 

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English : Au fil de la Vire Résidence artistique

L’événement Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô

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