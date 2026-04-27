Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire
Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire vendredi 8 mai 2026.
Condé-sur-Vire
Au fil de la Vire Résidence artistique
Rue de la Gare Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
La compagnie Bonne Chance vous invite à une nouvelle étape de son projet collaboratif, le 8 mai prochain à Condé-sur-Vire (jardins de la gare).
Au programme
– Balade en vélorail jusqu’au parc de Sainte-Suzanne,
– Musique en plein air,
– Buvette conviviale.
Gratuit (sur inscription) En cas de pluie, repli à la cantine de l’école. .
Rue de la Gare Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30
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English : Au fil de la Vire Résidence artistique
L’événement Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô
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