Condé-sur-Vire

Au fil de la Vire Résidence artistique

Rue de la Gare Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La compagnie Bonne Chance vous invite à une nouvelle étape de son projet collaboratif, le 8 mai prochain à Condé-sur-Vire (jardins de la gare).

Au programme

– Balade en vélorail jusqu’au parc de Sainte-Suzanne,

– Musique en plein air,

– Buvette conviviale.

Gratuit (sur inscription) En cas de pluie, repli à la cantine de l’école. .

Rue de la Gare Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30

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English : Au fil de la Vire Résidence artistique

L’événement Au fil de la Vire Résidence artistique Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Saint-Lô