Au fil des chansons, Eglise de la Nativité de la Vierge, Combles-en-Barrois

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Nativité de la Vierge · Combles-en-Barrois

Informations pratiques

Au fil des chansons Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise de la Nativité de la Vierge Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Musique et tissus : une histoire entremêlée

Avec Clélia Horvat, chant

Et Marco Horvat, vièle, théorbe, guitare romantique

Musiques de Georges Brassens, Benjamin Britten, Yves Duteil, Girolamo Kapsberger, Robert Marcy, Marielle Mercuriali, Franz Schubert, Fernando Sor.

Eglise de la Nativité de la Vierge rue de l’église 55000 Combles-en-Barrois Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est 0616879682 https://www.combles-en-barrois.fr/ https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Combles-en-Barrois-100064548768180/?locale=fr_FR

Concert

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