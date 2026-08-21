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Au fil des chansons, Eglise de la Nativité de la Vierge, Combles-en-Barrois

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Nativité de la Vierge · Combles-en-Barrois

Au fil des chansons, Eglise de la Nativité de la Vierge, Combles-en-Barrois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Eglise de la Nativité de la Vierge
Adresse
rue de l'église 55000 Combles-en-Barrois
Ville
55000 Combles-en-Barrois
Département
Meuse

Au fil des chansons Samedi 19 septembre, 20h30 Eglise de la Nativité de la Vierge Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Musique et tissus : une histoire entremêlée
Avec Clélia Horvat, chant
Et Marco Horvat, vièle, théorbe, guitare romantique

Musiques de Georges Brassens, Benjamin Britten, Yves Duteil, Girolamo Kapsberger, Robert Marcy, Marielle Mercuriali, Franz Schubert, Fernando Sor.

Eglise de la Nativité de la Vierge rue de l’église 55000 Combles-en-Barrois Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est 0616879682 https://www.combles-en-barrois.fr/ https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Combles-en-Barrois-100064548768180/?locale=fr_FR
Concert

MairiedeCombles-en-barrois©

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