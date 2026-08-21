Concert dans le cadre de l’animation « Regards sur Combles-en-Barrois », Eglise de la Nativité de la Vierge, Combles-en-Barrois

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de la Nativité de la Vierge · Combles-en-Barrois

Informations pratiques

Concert dans le cadre de l’animation « Regards sur Combles-en-Barrois » Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise de la Nativité de la Vierge Meuse

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Marco Horvat et Clélia Horvat donneront un concert à l’église de Combles-en-Barrois.

Eglise de la Nativité de la Vierge rue de l’église 55000 Combles-en-Barrois Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est 0616879682 https://www.combles-en-barrois.fr/ https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Combles-en-Barrois-100064548768180/?locale=fr_FR

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine Marco Horvat et Clélia Horvat donneront un concert à l’église de Combles-en-Barrois.

MariedeCombles-en-barrois©