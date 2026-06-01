Mauroux

Au fil des mots littérature et travaux d’aiguilles

172 Place du Foirail Mauroux Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de la programmation culturelle en Vallée du Lot et du Vignoble, La Scène d’Anglars et les Bibliothèques s’associent pour proposer un temps de lecture et d’atelier partagé Au fil des mots

Dans le cadre de la programmation culturelle en Vallée du Lot et du Vignoble, La Scène d’Anglars et les Bibliothèques s’associent pour proposer un temps de lecture et d’atelier partagé Au fil des mots. Il s'agit d'un atelier de fabrication d’une étiquette/marque page au point de croix par Valérie Véril.

Valérie Véril

Quand elle ne brode pas ou ne fais pas de canevas, Valérie Véril est autrice, comédienne et metteuse en scène. Elle est la porteuse des projets artistiques de la soi-disante compagnie, crée en 2015 Attifa de Yambolé (Solo qui se transformera en un duo bilingue Fr/Lsf), Quelque part au milieu de la nuit, Canevas, point de croix et tralala, et dernièrement Journal d’Adam Journal d’Eve d’après un texte de Mark Twain.

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172 Place du Foirail Mauroux 46700 Lot Occitanie +33 5 65 30 67 31

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English :

As part of the cultural program in the Lot Valley and the Vineyards region, La Scène d’Anglars and the libraries are teaming up to offer a shared reading and workshop session: Au fil des mots

L’événement Au fil des mots littérature et travaux d’aiguilles Mauroux a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot