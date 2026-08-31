Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Au fil des Ostensions, tissus sacrés

7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 19:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09

L’association Ostensions Septennales Limousines Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’ UNESCO ( OSTENSIONS PCI ) organise un colloque inédit autour des textiles sacrés. Matières, techniques et savoir-faire seront abordés sur ces deux jours cousus de fil d’or. Programme détaillé à venir. En parallèle de ce colloque, ne manquez pas de découvrir l’exposition Au fil des ostensions, les tissus sacrés présentée du 8 au 30 octobre à la Salle Attane. .

7 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Au fil des Ostensions, tissus sacrés

L’événement Au fil des Ostensions, tissus sacrés Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par Terres de Limousin