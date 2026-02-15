AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES Montpellier

AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES

Inspiré par le travail sensible de l’artiste Marie Pourchot, cet atelier invite à porter un nouveau regard sur des images et des photographies en les transformant par la broderie. À travers le fil, le geste et la couleur, les images se métamorphosent un détail est souligné, une émotion apparaît, une histoire se réinvente.

Accessible à tous, sans aucune connaissance préalable en broderie, l’atelier propose un temps de création calme et convivial, où chacun·e peut expérimenter librement, à son rythme. En écho à l’univers artistique de Marie Pourchot, qui mêle textile, mémoire et récits intimes, chaque participant·e repart avec une création unique.

Un moment à partager en famille ou entre amis, pour prendre le temps de créer, fil après fil.

Les mercredis 18 mars et 15 avril de 14h à 16h30

adultes et enfants à partir de 10 ans

Gratuit

Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr (un numéro de téléphone vous sera demandé ainsi que les âges des enfants le cas échéant) .

