AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES Montpellier
AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES Montpellier mercredi 18 mars 2026.
AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-03-18 2026-04-15
A vous de mener l’enquête !
Inspiré par le travail sensible de l’artiste Marie Pourchot, cet atelier invite à porter un nouveau regard sur des images et des photographies en les transformant par la broderie. À travers le fil, le geste et la couleur, les images se métamorphosent un détail est souligné, une émotion apparaît, une histoire se réinvente.
Accessible à tous, sans aucune connaissance préalable en broderie, l’atelier propose un temps de création calme et convivial, où chacun·e peut expérimenter librement, à son rythme. En écho à l’univers artistique de Marie Pourchot, qui mêle textile, mémoire et récits intimes, chaque participant·e repart avec une création unique.
Un moment à partager en famille ou entre amis, pour prendre le temps de créer, fil après fil.
Les mercredis 18 mars et 15 avril de 14h à 16h30
adultes et enfants à partir de 10 ans
Gratuit
Réservation obligatoire par mail à serviceprogrammation@herault.fr (un numéro de téléphone vous sera demandé ainsi que les âges des enfants le cas échéant) .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s up to you to investigate!
L’événement AU FIL ET À MESURE BRODER LES IMAGES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 PIERRESVIVES