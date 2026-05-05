Au foot citoyens ! Célébrons les valeurs européennes autour du ballon rond, Gymnase Hidalgo, Colombelles, Colombelles

Au foot citoyens ! Célébrons les valeurs européennes autour du ballon rond Vendredi 8 mai, 16h00 Gymnase Hidalgo, Colombelles Calvados

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

A l’occasion de la journée de l’Europe, les villes de Colombelles, Mondeville, Giberville et le député européen Thomas Pellerin-Carlin organisent un match de football citoyen vendredi 8 mai, de 16h à 18h au gymnase Hidalgo (rue du stade, Colombelles).

A l’occasion de la journée de l’Europe, les villes de Colombelles, Mondeville, Giberville et le député européen Thomas Pellerin-Carlin organisent un match de football citoyen vendredi 8 mai, de 16h à 18h au gymnase Hidalgo (rue du stade, Colombelles).

Gratuit, ouvert à toutes et à tous, l’événement a pour but de créer un espace de dialogue entre les citoyens et les élus par le biais du sport.

Les participants auront la possibilité de jouer à un ou plusieurs matchs de foot, tout en profitant d’activités ludiques et pédagogiques de sensibilisation à la citoyenneté locale et européenne.

Une occasion rare d’échanger quelques passes avec Marc Pottier, maire de Colombelles, Hélène Burgat, maire de Mondeville, Damien de Winter, maire de Giberville ou encore Thomas Pellerin-Carlin, député européen !

Gymnase Hidalgo, Colombelles Rue du stade, Colombelles Colombelles 14460 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/y3fM3Goyjamzz1Dp6 »}]

Match de foot citoyen à Colombelles : un événement convivial pour rassembler habitants et élus autour d’un match de football, et faire vivre les vlaeurs de la citoyenneté locale et européenne !