Colombelles

Foire à Tout

Rue du Stade Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez passer une journée conviviale dédiée aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires, avec de nombreux exposants. Restauration et buvette sur place.

Venez passer une journée conviviale dédiée aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires, avec de nombreux exposants.

Restauration et buvette sur place.

Horaires visiteurs 8h 18h

Informations exposants

3,50 € le mètre linéaire

Minimum 5 mètres avec véhicule

Inscriptions et renseignements

La Boîte à Idées Colombelles Téléphone 02 31 83 21 30 Mobile 06 52 86 78 91 .

Rue du Stade Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 83 21 30 atipic.boiteaidees@gmail.com

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English : Foire à Tout

Come and spend a convivial day dedicated to bargain-hunters and bargain-lovers, with numerous exhibitors. Catering and refreshments on site.

L’événement Foire à Tout Colombelles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer