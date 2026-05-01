Foire à Tout Colombelles
Foire à Tout Colombelles dimanche 10 mai 2026.
Colombelles
Foire à Tout
Rue du Stade Colombelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez passer une journée conviviale dédiée aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires, avec de nombreux exposants. Restauration et buvette sur place.
Venez passer une journée conviviale dédiée aux chineurs et aux amateurs de bonnes affaires, avec de nombreux exposants.
Restauration et buvette sur place.
Horaires visiteurs 8h 18h
Informations exposants
3,50 € le mètre linéaire
Minimum 5 mètres avec véhicule
Inscriptions et renseignements
La Boîte à Idées Colombelles Téléphone 02 31 83 21 30 Mobile 06 52 86 78 91 .
Rue du Stade Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 83 21 30 atipic.boiteaidees@gmail.com
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English : Foire à Tout
Come and spend a convivial day dedicated to bargain-hunters and bargain-lovers, with numerous exhibitors. Catering and refreshments on site.
L’événement Foire à Tout Colombelles a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Caen la Mer
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