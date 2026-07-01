Au Grain du Vent, Médiathèque Les Orres, Les Orres

Informations pratiques

Au Grain du Vent Mercredi 19 août, 18h30 Médiathèque Les Orres Hautes-Alpes

Selon les conditions de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00

Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.

https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent

Médiathèque Les Orres 05200 Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-lesorres.fr/mediatheque-orres »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent »}]

Spectacle « Au Grain du vent »de et par l’artiste conteuse Anne Lopez, Tout Public à partir de 5 ans à la médiathèque des Orres. Anne Lopez Spectacle

©MarionLabejof