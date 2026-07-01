Au Grain du Vent, Médiathèque Les Orres, Les Orres
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Les Orres · Les Orres
Informations pratiques
Au Grain du Vent Mercredi 19 août, 18h30 Médiathèque Les Orres Hautes-Alpes
Selon les conditions de la médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.
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Spectacle « Au Grain du vent »de et par l’artiste conteuse Anne Lopez, Tout Public à partir de 5 ans à la médiathèque des Orres. Anne Lopez Spectacle
©MarionLabejof
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