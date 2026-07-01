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Au Grain du Vent, Médiathèque Les Orres, Les Orres

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Les Orres · Les Orres

Au Grain du Vent, Médiathèque Les Orres, Les Orres

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Médiathèque Les Orres
Adresse
05200 Les Orres
Ville
05200 Les Orres
Département
Hautes-Alpes
Tarif
Selon les conditions de la médiathèque

Au Grain du Vent Mercredi 19 août, 18h30 Médiathèque Les Orres Hautes-Alpes

Selon les conditions de la médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:30:00+02:00 – 2026-08-19T19:30:00+02:00

Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.
https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent

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Spectacle « Au Grain du vent »de et par l’artiste conteuse Anne Lopez, Tout Public à partir de 5 ans à la médiathèque des Orres. Anne Lopez Spectacle

©MarionLabejof

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