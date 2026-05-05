Conférence Connaître le soleil Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres

Conférence Connaître le soleil

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

L’Association Marseillaise d’Astronomie présente la conférence Connaître le soleil , suivie par l’observation du ciel étoilé à l’œil nu et aux instruments, et éventuellement profiter d’étoiles filantes. Prévoyez une lampe de poche pour vos déplacements.

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Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com

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English : Lecture: Understanding the Sun

The Marseille Astronomy Association presents the lecture “Understanding the sun” followed by naked-eye and instrument-assisted observation of the starry sky, with the possible chance to witness shooting stars. Please bring a flashlight for your movements.

L’événement Conférence Connaître le soleil Les Orres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Orres