Les Nuits des Étoiles Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres

Les Nuits des Étoiles

Les Orres 1650 Espace Rencontre & Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Les Orres, en collaboration avec l’Association Marseillaise d’Astronomie, propose des conférences et des observations du ciel étoilé. cette année, le thème des conférence sera le Soleil, en prévision de l’éclipse quasi-totale (en France) du 12 août.

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Les Orres 1650 Espace Rencontre & Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com

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English : The nights of the stars

Les Orres, in collaboration with the Marseille Astronomy Association, offers lectures and stargazing sessions. This year’s conference theme will focus on the Sun, in anticipation of the near-total solar eclipse (in France) on August 12.

L’événement Les Nuits des Étoiles Les Orres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Orres