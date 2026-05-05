Conférence En attendant l’eclipse Les Orres 1650 Les Orres

Les Orres

Conférence En attendant l’eclipse

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Tout savoir sur les éclipses, pour préparer celle du 12 août (en France). Conférence suivie par l’observation du Ciel Nocturne, à l’œil nu et aux instruments.

.

Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture: Waiting for the Eclipse

Everything you need to know about eclipses, in preparation for the one on August 12 (in France). The lecture will be followed by night sky observation, with the naked eye and through instruments.

L’événement Conférence En attendant l’eclipse Les Orres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Orres