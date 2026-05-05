Conférence En attendant l’eclipse Les Orres 1650 Les Orres
Conférence En attendant l’eclipse Les Orres 1650 Les Orres dimanche 9 août 2026.
Les Orres
Conférence En attendant l’eclipse
Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Tout savoir sur les éclipses, pour préparer celle du 12 août (en France). Conférence suivie par l’observation du Ciel Nocturne, à l’œil nu et aux instruments.
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Les Orres 1650 Espace Rencontre et Culture 1650 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com
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English : Lecture: Waiting for the Eclipse
Everything you need to know about eclipses, in preparation for the one on August 12 (in France). The lecture will be followed by night sky observation, with the naked eye and through instruments.
L’événement Conférence En attendant l’eclipse Les Orres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Orres