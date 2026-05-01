Charroux

Au loup ! Encore un procès …

Salle des fêtes Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

L’école de Charroux présente une pièce de théâtre intitulée Au loup ! Encore un procès … , écrite et mise en scène par Philippe Chéry, interprétée par la classe CM1-CM2.

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Salle des fêtes Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65

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English :

Charroux school presents a play entitled Au loup! Another trial… , written and directed by Philippe Chéry, and performed by the CM1-CM2 class.

L’événement Au loup ! Encore un procès … Charroux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule