Au loup ! Encore un procès … Charroux
Au loup ! Encore un procès … Charroux vendredi 22 mai 2026.
Charroux
Au loup ! Encore un procès …
Salle des fêtes Charroux Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
L’école de Charroux présente une pièce de théâtre intitulée Au loup ! Encore un procès … , écrite et mise en scène par Philippe Chéry, interprétée par la classe CM1-CM2.
.
Salle des fêtes Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 81 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charroux school presents a play entitled Au loup! Another trial… , written and directed by Philippe Chéry, and performed by the CM1-CM2 class.
L’événement Au loup ! Encore un procès … Charroux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Charroux (Allier)
- Soirée Gargouil SARL Gargouil Charroux 15 mai 2026
- Atelier yoga du visage L’atelier ô pure Charroux 23 mai 2026
- Visite à la lueur des lampes de poches, Musée de Charroux et de son canton, Charroux 23 mai 2026
- Expo Chemin faisant La Grange du Voyageur Charroux 25 mai 2026
- Rando Lune… Chemin des Crêtes sous la voûte céleste Charroux 29 mai 2026