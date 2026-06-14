Amilly

“Au Luxure Impérial Palace”

Rue des Terres Blanches Amilly Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

“Au Luxure Impérial Palace”

Hôtel discret, clients très indiscrets…

Une pièce de théâtre de Philippe Girardot, mise en scène par Wellington Mannoel et présentée par la Troupe de l’Université du Temps Libre. 10 .

Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 56 95 utl-montargis@orange.fr

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English :

?At the Luxure Imperial Palace?

L’événement “Au Luxure Impérial Palace” Amilly a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS