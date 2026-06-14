Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

“Au Luxure Impérial Palace” Amilly

“Au Luxure Impérial Palace” Amilly

“Au Luxure Impérial Palace” Amilly dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Rue des Terres Blanches

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Amilly

“Au Luxure Impérial Palace”

Rue des Terres Blanches Amilly Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

“Au Luxure Impérial Palace”
Hôtel discret, clients très indiscrets…
Une pièce de théâtre de Philippe Girardot, mise en scène par Wellington Mannoel et présentée par la Troupe de l’Université du Temps Libre. 10  .

Rue des Terres Blanches Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 56 95  utl-montargis@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?At the Luxure Imperial Palace?

L’événement “Au Luxure Impérial Palace” Amilly a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Amilly (Loiret)