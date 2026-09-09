Au nom de la loi, Maison Saint-Louis-Beaulieu, Bordeaux

Informations pratiques

Au nom de la loi Jeudi 12 novembre, 19h00 Maison Saint-Louis-Beaulieu Gironde

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:30:00+01:00

Partenaires : CRIF Bordeaux Aquitaine, B’nai B’rith Michel de Montaigne, Quinzaine de la diversité et de l’égalité, Mairie de Bordeaux.

Johanna Lehr, historienne spécialiste des persécutions antijuives en France durant la Seconde Guerre mondiale et psychologue clinicienne, retracera à partir de documents issus des archives des services de l’État les persécutions et les trajectoires chaotiques des victimes juives qui s’achèvent par leur déportation. Elle démontrera que tout au long de l’Occupation, l’Etat français s’est attaché à maintenir sa souveraineté en cherchant à faire respecter ses propres modalités administratives.

Et c’est au nom de ce maintien de souveraineté que les autorités ont agi dans un cadre fondé sur le droit, à l’opposé des pratiques brutales préconisées par les Allemands. La traque était organisée jusque dans les prisons, les hôpitaux, au quotidien bien au-delà des rafles. Même les allées des cimetières parisiens étaient sillonnées par la police française et les sbires de la collaboration.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/473

Maison Saint-Louis-Beaulieu 145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/473 »}]

3 jours pour la mémoire – Journées organisées par le CRIF Bordeaux-Aquitaine dans le cadre de la Quinzaine de la diversité et de l’égalité

Arrestation de personnes juives, ou considérées comme telles, par la Police française – août 1941 © Wikicommons