Au poste de plongée ! L’aventure des premiers submersibles, Musée national de la Marine, Hôtel de Cheusses/Arsenal, Rochefort

Informations pratiques

Au poste de plongée ! L’aventure des premiers submersibles 25 septembre 2026 – 31 décembre 2027 Musée national de la Marine, Hôtel de Cheusses/Arsenal Charente-Maritime

10€ /

8€, familles nombreuses, anciens combattants. Gratuit : -26 ans, 18-26 ans (UE), Pass Education, minimas sociaux, demandeur d’emploi, personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:00:00+02:00

Fin : 2027-12-31T13:30:00+01:00 – 2027-12-31T18:00:00+01:00

En 2026, pour la première fois, le musée national de la Marine présente sur tous les sites de son réseau – à Brest, Paris, Port-Louis, Rochefort et Toulon – un ensemble d’expositions autour d’un thème commun : l’appel des profondeurs.

À Rochefort, l’exposition s’intéresse aux origines des premiers navires submersibles militaires, dont l’histoire est intimement liée à l’arsenal charentais. Du Plongeur, premier sous-marin expérimental qui marqua, en 1863, les débuts de la force sous-marine militaire en France, aux terribles naufrages de la série des Farfadet au tournant du xxe siècle, les visiteurs découvrent une histoire faite d’expérimentations, d’échecs, de tâtonnements et d’essais renouvelés pour pousser toujours plus loin l’innovation.

Place forte de la construction navale aux xviie et xviiie siècles, l’arsenal de Rochefort a poursuivi ses activités aux xixe et xxe siècles en se spécialisant dans la construction de petites unités (sous‑marins, torpilleurs, contre‑torpilleurs). 100 ans après l’annonce officielle de sa fermeture, l’exposition revient sur cette facette captivante de l’histoire maritime française et rend hommage à ses ingénieurs et ses équipages.

Dès la fin du xviiie siècle, d’ingénieux précurseurs se penchent sur les limites de la navigation sous-marine. Cherchant à dompter un écosystème hostile, ils tâtonnent, dessinent et proposent divers prototypes. Plonger et attaquer l’ennemi par surprise, tels sont les objectifs des premiers submersibles expérimentaux, conçus au cours de la seconde moitié du xixe siècle, période d’intenses transformations industrielles, notamment dans la marine française.

Exposer l’aventure des premiers submersibles permet d’aborder une multitude de thèmes et de sujets : histoire des sciences et des techniques, évolution des sociétés et changements politiques, construction de mémoires individuelles et collectives, émergence de nouvelles pratiques artistiques, élaboration de récits mêlant histoire locale, nationale et internationale… Le parcours, chronologique, réunit près d’une centaine d’objets, de documents et d’archives qui incarnent des récits sensibles, parfois tragiques. Témoins d’une époque, ils contribuent à l’histoire et à la mémoire des sous‑marins.

Musée national de la Marine, Hôtel de Cheusses/Arsenal 1 place de la Galissonnière, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 99 86 57 https://www.musee-marine.fr/nos-musees/rochefort.html https://www.facebook.com/museemarinerochefort L’Hôtel de Cheusses / Arsenal est un monument historique considéré comme le plus ancien bâtiment civil de la ville de Rochefort. Il abrite aujourd’hui les riches collections du musée national de la Marine qui évoquent l’aventure du grand arsenal maritime voulu par Louis XIV. Modèles et maquettes, outils, tableaux et sculptures racontent le destin de cet arsenal expérimental. Toutes les facettes de la construction navale militaire y sont explorées. Musée national de la Marine

Hôtel de Cheusses/Arsenal

1 place de la Gallissonnière

17300 Rochefort

GPS : Palais des Congrès

Bus : Navette ligne D, arrêt Palais des Congrès

En 2026, pour la première fois, le musée national de la Marine présente sur tous les sites de son réseau – à Brest, Paris, Port-Louis, Rochefort et Toulon – un ensemble d’expositions autour d’un : à…

Lemercier & Cie (photographe), 1870 (?), Paris © Musée national de la Marine/S.Dondain