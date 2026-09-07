Au Reposoir, éclairage nocturne de la Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir

Informations pratiques

Au Reposoir, éclairage nocturne de la Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. 18 – 20 septembre Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Dès la tombée de la nuit, profitez de la mise en lumière de ce site patrimonial dans une ambiance bucolique.

Descriptif historique affiché sur place.

Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Pralong Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman. À la sortie du village du Reposoir : en descendant sur Cluses, à droite en direction de Romme-sur-Cluses.

Dès la tombée de la nuit, profitez de la mise en lumière de ce site patrimonial dans une ambiance bucolique.

©Christophe Missillier