Au rythme de la musique lontan, La Saga du Rhum, Saint-Pierre
Au rythme de la musique lontan, La Saga du Rhum, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.
Au rythme de la musique lontan Samedi 23 mai, 19h30 La Saga du Rhum La Réunion
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
A travers les grands titres du patrimoine musical réunionnias, l’Orkes Tapok nous fera vibrer au rythme de la musique lontan.
Animation musicale dans les jardins de 19h30 à 21h.
La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie en activité de l’île, créée en 1845 par la famille Isautier. De la canne à sucre au rhum, le parcours de visite (entièrement repensé en 2025) vous permet de découvrir le savoir-faire, les traditions et les usages de cette production traditionnelle de l’île. Parking VL, bus et PMR dans l’enceinte du musée.
Arrêt de bus situé à 800m du musée.
A travers les grands titres du patrimoine musical réunionnias, l’Orkes Tapok nous fera vibrer au rythme de la musique lontan.
©A. BAZIN
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