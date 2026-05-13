Au rythme de la musique lontan, La Saga du Rhum, Saint-Pierre

Au rythme de la musique lontan Samedi 23 mai, 19h30 La Saga du Rhum La Réunion

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

A travers les grands titres du patrimoine musical réunionnias, l’Orkes Tapok nous fera vibrer au rythme de la musique lontan.

Animation musicale dans les jardins de 19h30 à 21h.

La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Musée installé au coeur de la plus ancienne distillerie en activité de l’île, créée en 1845 par la famille Isautier. De la canne à sucre au rhum, le parcours de visite (entièrement repensé en 2025) vous permet de découvrir le savoir-faire, les traditions et les usages de cette production traditionnelle de l’île. Parking VL, bus et PMR dans l’enceinte du musée.

Arrêt de bus situé à 800m du musée.

A travers les grands titres du patrimoine musical réunionnias, l’Orkes Tapok nous fera vibrer au rythme de la musique lontan.

©A. BAZIN