« La philatélie dans tous ses états », Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre
« La philatélie dans tous ses états », Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.
« La philatélie dans tous ses états » Samedi 23 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Tout au long de la soirée, petits et grands pourront se mettre dans la peau d’un philatéliste. Rédaction de courriers, atelier mail art (décoration et tamponage d’enveloppes), achat de timbres (et autres produits souvenir), pour ensuite envoyer leurs courriers à destination des territoires des Terres australes et antarctiques françaises pour une oblitération du bout du monde.
L’occasion de tamponner votre courrier avec le cachet philatélique de l’artiste Jace et/ou avec le tampon 1er jour des 20 ans de la Réserve naturelle !
Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.
Tout au long de la soirée, petits et grands pourront se mettre dans la peau d’un philatéliste. Rédaction de courriers, atelier mail art (décoration et tamponage d’enveloppes), achat de timbres (et à …
© JACE
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