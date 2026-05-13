Exposition photos de l’artiste Jace, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre
Exposition photos de l’artiste Jace, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.
Exposition photos de l’artiste Jace Samedi 23 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Une sélection des graffs créés par l’artiste Jace lors de sa résidence artistique dans les îles Australes (mars-avril 2026), à bord du Marion Dufresne, sera à découvrir sous forme d’exposition photos “Les gouzous dans les Terres australes françaises” sur les grilles extérieures du siège des TAAF et dans la cour principale.
Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.
Une sélection des graffs créés par l’artiste Jace lors de sa résidence artistique dans les îles Australes (mars-avril 2026), à bord du Marion Dufresne, sera à découvrir sous forme d’exposition photos…
© JACE
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