Au secours Lulu ! Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Au secours Lulu !

Jeudi 19 mars 2026 de 10h à 10h30.

Samedi 21 mars 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Un spectacle très jeune public au Divadlo Théâtre dès 6 mois.Familles

Une nouvelle aventure de Lulu la Girafe !



Alors que Lulu vit paisiblement dans sa belle savane, elle apprend que son ami Curtis l’ours polaire est très malade. Elle décide de lui rendre visite afin de le réconforter !



Elle voyagera à travers des pays fantastiques le train des chiffres, la mer des émotions et même la pluie des couleurs.



Par Léa Casanova .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

A show for very young audiences at Divadlo Théâtre from 6 months.

