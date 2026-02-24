Marseille Folies Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement

Marseille Folies

Vendredi 17 avril 2026 de 19h30 à 23h.

After show 23h 1h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 38 EUR

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17 23:00:00

Marseille Folies c’est LE rendez-vous Cabaret Burlesque Marseillais où glamour, sensualité, strass et paillettes flirtent avec humour, audace et élégance.

Des performers de la région et de partout en France seront présents pour cette date unique!Adultes

Suite au succès de la première édition de cet été, pour cette 2ème édition, Lana Cotta, Drag Queen Burlesque internationale convie le meilleur du burlesque pour une soirée exceptionnelle qui marquera une nouvelle fois les esprits.



Au programme le meilleur du burlesque avec des artistes renommés venus de la région et des quatre coins de la France. Une succession de numéro mêlant danse, humour, théâtre, drag, chant, voguing, et bien évidemment effeuillage burlesque, sans oublier quelques surprises…



Libérateur, festif, débordant de bonne humeur (et de pastis) ce spectacle est une invitation à se rassembler autour d’un show universel où fantasme et réalité ne font plus qu’un. .

Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 48 14 83 40 marseillefolies@gmail.com

English :

Marseille Folies is THE Cabaret Burlesque event in Marseille, where glamour, sensuality, rhinestones and sequins flirt with humor, audacity and elegance.

Performers from the region and all over France will be on hand for this unique date!

