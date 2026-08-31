Au temps du certif après-midi et soirée dictée Rue de la Glane Oradour-sur-Glane

Informations pratiques

Oradour-sur-Glane

Au temps du certif après-midi et soirée dictée

Rue de la Glane Bibliothèque Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Ambiance rétro et bonne humeur garanties !

Sortez vos plumes et vos souvenirs d’école la dictée du certificat d’études revient à Oradour-sur-Glane pour une après-midi et une soirée placées sous le signe de la convivialité et du jeu !

Vous aviez adoré l’édition précédente ? Alors on recommence ! Cette nouvelle édition vous réserve des textes originaux, drôles et malins, concoctés avec soin pour vous faire sourire, réfléchir… et parfois hésiter sur un accord ou un accent.

Une parenthèse joyeuse pour tester ses connaissances, se remémorer l’ambiance des bancs d’école et surtout… partager un bon moment ensemble !

À vos Bescherelle, prêts ? Riez, écrivez, recommencez !

Inscriptions conseillées à la bibliothèque ou à la mairie d’Oradour-sur-Glane. .

Rue de la Glane Bibliothèque Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 10 01 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr

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English : Au temps du certif après-midi et soirée dictée

L’événement Au temps du certif après-midi et soirée dictée Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin