Au temps du rêve, mythes aborigènes d’Australie, Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais-les-Bains

Informations pratiques

Au temps du rêve, mythes aborigènes d’Australie Samedi 19 septembre, 17h00 Maison forte de Hautetour Haute-Savoie

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Selon les Aborigènes, le temps du rêve est un temps qui court toujours, un temps à la fois présent et éternel. Ces récits de création du monde nous emmènent sur la Terre rouge d’Australie à la rencontre des divinités et des animaux mythiques Aborigènes, comme la déesse soleil, l’homme lune, la femme kangourou, les hommes écorces… Les récits et contes de création du monde des peuples autochtones d’Australie sont accompagné au didgeridoo, Kalimba, hang et chant par Clémence Marioni.

Maison forte de Hautetour 114 Pass. Mont Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Le Fayet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Selon les Aborigènes, le temps du rêve est un temps qui court toujours, un temps à la fois présent et éternel. Ces récits de création du monde nous emmènent sur la Terre rouge d’Australie à la des et…

© Clémence Marioni