Au temps du rêve, mythes aborigènes d’Australie, Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Maison forte de Hautetour · Saint-Gervais-les-Bains
Informations pratiques
Au temps du rêve, mythes aborigènes d’Australie Samedi 19 septembre, 17h00 Maison forte de Hautetour Haute-Savoie
Dès 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Selon les Aborigènes, le temps du rêve est un temps qui court toujours, un temps à la fois présent et éternel. Ces récits de création du monde nous emmènent sur la Terre rouge d’Australie à la rencontre des divinités et des animaux mythiques Aborigènes, comme la déesse soleil, l’homme lune, la femme kangourou, les hommes écorces… Les récits et contes de création du monde des peuples autochtones d’Australie sont accompagné au didgeridoo, Kalimba, hang et chant par Clémence Marioni.
Maison forte de Hautetour 114 Pass. Mont Joux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Le Fayet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Selon les Aborigènes, le temps du rêve est un temps qui court toujours, un temps à la fois présent et éternel. Ces récits de création du monde nous emmènent sur la Terre rouge d’Australie à la des et…
© Clémence Marioni
À voir aussi à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie)
- Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains 19 septembre 2026
- Lecture de Kamishibaïs, Bibliothèque Fernand Braudel, Saint-Gervais-les-Bains 3 octobre 2026
- 47ème Foire Agricole Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 18 octobre 2026
- Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Saint-Gervais-les-Bains 23 décembre 2026