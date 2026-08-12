Au Théâtre La Pastorale Théâtre de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre La Pastorale

Du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2026 de 18h à 19h30. Théâtre de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-29 19:30:00

Date(s) :

2026-11-28

Le classique des traditions provençale de Noël ! La période Calendale est empreinte de magie, il y a depuis peu quelque chose dans l’air ! Que d’occupations, de joie, d’excitation pour petits et grands !

Certains bergers racontent… Que les santons sont des fleurs que l’on cueille en hiver… Et même que la nuit, ils se réveillent et s’agitent… Et même que certaines personnes deviennent santons, grâce à l’imagination, ou la réalité ! Que de beaux souvenirs d’enfance nous reviennent, la Sainte-Barbe, le Cacho fio, la table calendale, la Messe de Minuit, le sapin et ses cadeaux, la crèche et ses santons, les pastorales, le partage, l’amour et la bienveillance, afin de fêter la Nativité, dans l’espérance d’une année à venir faite de joie, d’abondance et de générosité ! Laissez-vous conter ce petit spectacle, conçu sans prétention, avec tous les bénévoles passionnés du ciel et de la terre ayant mis tout leur coeur et leur enthousiasme dans cette évocation des Pastorales des santons de notre belle Provence…

D’après les pastorales de Antoine Maurel, Yvan Audouard et Jean-François Audibert avec les associations de Tradition ! .

Théâtre de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02

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English :

A classic of Provençal Christmas traditions! The Advent season is full of magic—there’s been something in the air lately! So many activities, so much joy, and so much excitement for young and old alike!

L’événement Au Théâtre La Pastorale Tarascon a été mis à jour le 2026-08-12 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)