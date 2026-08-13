Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon
samedi 16 janvier 2027 · Théâtre Municipal de Tarascon · Tarascon
Informations pratiques
Tarascon
Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate
Samedi 16 janvier 2027 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16 22:00:00
Date(s) :
2027-01-16
Une comédie jubilatoire qui nous emmène dans une campagne électorale pleine de surprise ! La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !
Une comédie jubilatoire qui nous emmène dans une campagne électorale pleine de surprise ! La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle ! En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Texte Guillaume Mélanie et Jean Franco
Avec Philippe Chevallier, Marie Hélène Lentini, Jennifer Lauret, Charlotte Gouillon, Nathan Martin et Lucie Cottin
Mise en scène Guillaume Mélanie
Production Les Lucioles .
Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr
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English :
A delightful comedy that takes us on a campaign trail full of surprises! The merry band of characters from *Panic at the Ministry* is back in action. And this time, they’re taking us on a ride through the race for the Élysée!
L’événement Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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