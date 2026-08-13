Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate

Samedi 16 janvier 2027 de 20h30 à 22h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 22:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Une comédie jubilatoire qui nous emmène dans une campagne électorale pleine de surprise ! La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !

Une comédie jubilatoire qui nous emmène dans une campagne électorale pleine de surprise ! La joyeuse galaxie de personnages de Panique au ministère reprend du service. Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports ! Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle ! En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…

Texte Guillaume Mélanie et Jean Franco

Avec Philippe Chevallier, Marie Hélène Lentini, Jennifer Lauret, Charlotte Gouillon, Nathan Martin et Lucie Cottin

Mise en scène Guillaume Mélanie

Production Les Lucioles .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

A delightful comedy that takes us on a campaign trail full of surprises! The merry band of characters from *Panic at the Ministry* is back in action. And this time, they’re taking us on a ride through the race for the Élysée!

L’événement Au Théâtre Panique au Ministère 2 La Candidate Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)