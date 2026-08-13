Au Théâtre Robin des Bois La Légende ou presque ! Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre Robin des Bois La Légende ou presque !

Samedi 23 janvier 2027 de 15h à 16h30. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 15:00:00

fin : 2027-01-23 16:30:00

Date(s) :

2027-01-23

Une comédie musicale loufoque qui s’adresse aux petits comme aux grands. Un spectacle rythmé et décalé qui nous entraîne dans le monde imaginaire de Robin des bois ! La légende de Robin des Bois revisitée, pleine d’aventure, d’humour et de magie !

Entre action, chansons et clins d’oeil parodiques, petits et grands embarquent au coeur de la forêt de Sherwood. Pendant l’absence du roi, le Prince John s’est emparé du pouvoir avec l’aide du redoutable Shérif de Nottingham, faisant régner l’injustice sur le royaume. Heureusement, Robin des Bois veille ! Accompagné de son fidèle ami Petit Jean, il tente de déjouer leurs plans et de venir en aide aux plus pauvres. Mais l’arrivée de la fougueuse Marianne, aussi belle qu’imprévisible, pourrait bien bouleverser ses aventures…

L’ensemble mêle habilement scènes de combat et dialogues drôles et bien balancés, trémolos bien dosés et chorégraphies enlevées… Le public, tous âges confondus, chante à l’unisson, applaudit, encourage ses héros et, tout simplement, jubile. ELLE .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A zany musical comedy for young and old alike. A lively and whimsical show that transports us into the imaginary world of Robin Hood! A fresh take on the legend of Robin Hood, full of adventure, humor, and magic!

L’événement Au Théâtre Robin des Bois La Légende ou presque ! Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)