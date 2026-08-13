Au Théâtre Viva la Fiesta Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Informations pratiques

Tarascon

Au Théâtre Viva la Fiesta

Samedi 19 décembre 2026 de 15h à 17h30. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-12-19

Les plus grands succès de Francisco Lopez réunis dans un spectacle festif aux couleurs de la feria. Un tourbillon musical porté par de célèbres mélodies napolitaines et des airs ensoleillés devenus intemporels !

Direction les succès éternels et les voix lyriques… Impossible de ne pas frissonner et chanter avec ce spectacle riche en couleurs et en émotions… Un feu d’artifice musical et vocal qui vous fera danser, chanter et rêver. Plus de 60 extraits musicaux portés par 4 chanteurs dont 4 ténors, qui vous conduiront de la Méditerranée à Mexico avec une troupe de jeunes danseurs et chanteurs parmi les plus emblématiques du moment, afin de célébrer la fiesta ! De Bella Ciao à Mexico, rythmes et dépaysement garantis, avec des décors et des costumes qui vous feront oublier tous vos soucis !

Chant Jérémy Duffau, Juan-Carlos Echeverry, Jean-François Marras, Jonatan Saissi, Amélie Robins et Laéticia Goepfert

Piano Cyril Kubler

Chorégraphie Anaïs Suchet et Guillaume Caballe

Décors et costumes TLA Ballet distribution en cours

Production TLA Production .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 02 theatre@mairie-tarascon13.fr

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English :

Francisco Lopez’s greatest hits come together in a festive show inspired by the feria. A musical whirlwind driven by famous Neapolitan melodies and sunny tunes that have become timeless classics!

L’événement Au Théâtre Viva la Fiesta Tarascon a été mis à jour le 2026-08-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)