Au Tour du Vélo pour tout savoir sur la pratique du vélo avenue de la Blies Sarreguemines

Sarreguemines

Au Tour du Vélo pour tout savoir sur la pratique du vélo

avenue de la Blies Parking Centre Nautique Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Agglo vous invite à une journée entièrement Au Tour du Vélo !

Au programme, des animations et ateliers pour tous

– Parcours d’agilité: testez votre équilibre et votre adresse sur un circuit spécialement conçu.

– Vélos insolites découvrez et essayez des vélos surprenants et originaux.

– Atelier de réparation faites réparer votre vélo, qu’il soit pour enfant ou adulte

– Sorties VTT des parcours de 20 et 35 km sont proposés, toutes les informations seront données sur place. Venez avec propre vélo !

– Stand de l’Office de Tourisme et de la médiathèque.

– Grand prix cycliste ne manquez pas les deux courses qui prendront leur départ à 9h30 et 14h30 sur l’avenue de la Blies. Venez encourager les coureurs !

Petite restauration sur place.

Cet événement est organisé en partenariat avec le Cyclo-Club de Sarreguemines, le Sprinter Club Sarreguemines, Sarreguemines à Vélo, la Médiathèque de l’Agglo, l’Office de Tourisme de Sarreguemines et la Banque alimentaire de Moselle .

Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, de découvrir de nouvelles pratiques et de célébrer le vélo sous toutes ses formes !

À vos vélos !Tout public

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avenue de la Blies Parking Centre Nautique Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 28 30 30 contact@agglo-sarreguemines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Agglo invites you to an all-day Au Tour du Vélo !

On the program: activities and workshops for all:

– Agility course: test your balance and skill on a specially designed circuit.

– Unusual bikes: discover and try out some surprising and original bikes.

– Repair workshop: have your bike repaired, whether for children or adults

– Mountain bike outings: 20 and 35 km routes are available, with information provided on site. Bring your own bike!

– Tourist Office and media library stand.

– Cycling Grand Prix: don’t miss the two races starting at 9.30 a.m. and 2.30 p.m. on Avenue de la Blies. Come and cheer on the riders!

Snacks and snacks on site.

This event is organized in partnership with Cyclo-Club de Sarreguemines, Sprinter Club Sarreguemines, Sarreguemines à Vélo, Médiathèque de l’Agglo, Office de Tourisme de Sarreguemines and Banque alimentaire de Moselle.

A great opportunity to share a convivial moment with family or friends, discover new practices and celebrate cycling in all its forms!

On your bikes!

L’événement Au Tour du Vélo pour tout savoir sur la pratique du vélo Sarreguemines a été mis à jour le 2026-05-18 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES